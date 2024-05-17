Эксперт прокомментировал возможное снижение ключевой ставки в 2024 году

ЦБ ожидает снижение годовой инфляции до 4,3–4,8% в 2024 году и возвращение к целевому уровню в 4% в 2025 году. Месячный темп роста цен должен упасть до 4% к концу года. Однако говорить о понижении ключевой ставки преждевременно, заявил РИАМО председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

По данным Росстата, за период с 7 по 13 мая годовая инфляция ускорилась с 7,81% до 7,91%. На ситуацию могли повлиять майские праздники, когда население тратило больше денег. При этом ЦБ ожидает снижение годовой инфляции.

«Такие прогнозы весьма оптимистичны. На данный момент в экономике происходит аномальная ситуация. Ключевая ставка в 16% в два раза превышает уровень инфляции уже несколько месяцев, а стабильного падения до ожидаемых показателей при таких условиях не видим. Казалось бы, такая высокая ставка должна привести к быстрому снижению инфляции и замедлению роста цен, но этого не происходит», — рассказал эксперт.

По мнению специалиста, главная причина в том, что внутренний спрос опережает возможности рынка по предложению товаров и услуг.

«Потребности, которые генерирует государство и население на внутреннем рынке, сложно удовлетворить. Все производственные мощности работают на пределе своего потенциала, а возможности для расширения ресурсов у экономики нет», — объяснил Диашов.

Он уверен, что здесь работает банальный рыночный механизм. Когда спрос превышает предложение — появляется дефицит. Из-за этого растут и цены.

«Говорить о снижении ставки преждевременно. В нынешней ситуации есть риск еще большего ужесточения денежно-кредитной политики и даже повышения ставки ЦБ. Тем более об этом говорили на предыдущем заседании», — подчеркнул экономист.

Осторожное снижение ключевой ставки будет только после стабильного снижения инфляции. Многие аналитики считают, что этого стоит ждать к осени.