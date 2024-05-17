Эксперт назвал альтернативные источники финансирования для бизнеса

В современном мире предприятиям все чаще приходится искать альтернативные источники финансирования для воплощения своих стратегических планов и достижения целей. Один из самых популярных — продажа доли в компании сторонним инвесторам, заявил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

По мнению специалиста, чтобы у бизнеса была возможность брать и платить по кредитам, его рентабельность должна быть 20%. Это при условии, что ставка по кредиту — 16–18%. Такой результат есть далеко не у каждой компании.

«Эта не та ставка, при которой комфортно бизнесу, даже если предприятие имеет высокую рентабельность. Спрос постепенно падает из-за ужесточения банковских условий. Сложно сказать, какая ставка была бы оптимальна, это зависит от многих индивидуальных особенностей. В целом, деньги продолжают брать, но в меньших объемах», — поделился Диашов.

Предприятиям приходится искать альтернативные источники финансирования, чтобы воплотить в жизнь свои планы. Кроме банковских кредитов, есть и другие способы развития. Один из самых популярных — продажа доли в компании сторонним инвесторам.

«Этот вариант подразумевает передачу части собственности в обмен на финансирование. Продажа доли может обеспечить значительный приток капитала, однако следует учитывать, что она также ведет к размыванию собственности и потере контроля над компанией», — уточнил эксперт.

Еще один способ — эмиссия облигаций, привлекающая финансирование без предоставления залога. Облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые выпускаются эмитентом и покупаются инвесторами.

«Покупатель облигации становится кредитором компании и получает право на выплату процентов и возврат основной суммы по истечении срока облигации», — отметил экономист.

В выпуске облигаций есть преимущества: беззалоговое финансирование (доступны для предприятий с ограниченными активами), длительные сроки погашения (обеспечивают стабильность денежных потоков), позволяет диверсифицировать источники финансирования.

Чтобы выбрать подходящий инструмент финансирования, важно обратить внимание на ряд факторов: размер и срок необходимых средств, стадию развития компании, финансовое положение, уровень приемлемого риска и стратегические цели, заключил Диашов.