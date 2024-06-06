Белорусская компания запустит производство погрузчиков в Раменском г.о.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве завода полного цикла.

«Мы хорошо знакомы с техникой компании «Амкодор» — это всегда качественно, надежно, сделано на совесть. Важно, что наше сотрудничество прирастает новыми проектами и переходит на другой уровень. Инвестор строит административно-деловой центр в Мытищах, где мы предоставили участок без торгов. А теперь обсуждаем создание в Подмосковье производства телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Это крупный объект, полный цикл», - сказал Воробьев.

На предприятии будут работать 700 человек. Начать строительство, по словам главы региона, инвестор может в следующем году. Земельный участок уже подобран.

«Знаю, что у компании масштабные планы – к 2030 году выпускать 1500 единиц техники в год, а также серьезный экспортный потенциал. Со своей стороны окажем необходимую поддержку, чтобы все получилось», - добавил губернатор.

Международный холдинг «АМКОДОР» объединяет 30 предприятий, в том числе – 22 завода. Они расположены в Республике Беларусь, России и странах СНГ.

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» находится в Минске. В холдинге ведется масштабная работа по созданию импортозамещающих машин, механизмов, узлов, деталей и агрегатов. Уже сегодня создается техника, в которую входит более 70% элементной базы собственного производства.

«Мы планируем в короткие сроки создать новый завод по производству модельного ряда телескопических погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и мини-погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой. Это будет завод полного цикла с высоким уровнем автоматизации и роботизации технологических процессов», - сказал Шакутин.

Он добавил, что продукция, которая планируется выпускаться на новом заводе, будет не только импортозамещающая, но и экспортно ориентированная.

«Мы видим, насколько губернатор Московской области и его профессиональная команда нацелены на достижение высокого результата, проводится огромная работа по созданию выгодных условий и благоприятного климата в регионе для реализации инвестиционных проектов. Между холдингом «АМКОДОР» и Московской областью уже давно налажены прочные и многолетние деловые отношения в части поставок нашей техники в регион. Именно поэтому мы выбрали Московскую область для локализации производства», - отметил председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР».

В 2023 году между Подмосковьем и холдингом было подписано еще одно соглашение – о создании в г.о. Мытищи оптово-распределительного сервисного центра запасных частей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.