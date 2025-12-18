Не больше 20 штук: россиянам установят лимит на число банковских карт

Жителям РФ по новому лимиту можно будет заводить до 20 банковских карт

Депутаты Госдумы продолжают разрабатывать закон об ограничении количества банковских карт на одного человека. После обсуждений приняли решение ввести лимит до 20 штук, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что законопроект пока обсуждают. При этом банкиры считают его нецелесообразным. По их мнению, ограничение числа карт — не то направление, которое позволит решить проблему.

В начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой ввести лимиты на число банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Она предложила сделать его на уровне до 5 штук в одном банке и до 20 — в нескольких.

Еще Набиуллина заявила, что права добросовестных россиян подобная мера не нарушит. При этом она позволит ограничить «веерный выпуск» карт.

