Не 4 дня, а 36 часов: как могут изменить рабочий график россиян

Согласно данным социологических опросов, около 75% россиян высказываются за переход на четырехдневную рабочую неделю. В Госдуме рассказали, как на самом деле может измениться рабочий график граждан, пишет kp.ru .

«Я никогда не была сторонником именно четырехдневной рабочей недели. Потому что это очень амбициозная задача при том кадровом дефиците, который сегодня у нас наблюдается в экономике», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в рамках эфира программы «Есть работа».

По словам Бессараб, она является сторонником 36-часовой рабочей недели и с удовольствием бы пошла по этому мягкому пути развития трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам каждого года, даже если они продолжают работать.

