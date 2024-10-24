Названы зарплаты некоторых необычных вакансий в России

В России в среднем зарплата таких необычных специалистов, как актер квеста, костюмер, специалист по обслуживанию аквариумов, оператор аттракционов и заливщик льда, колеблется от 55 до 60 тысяч рублей. И только костюмер без опыта работы в Москве может рассчитывать на 80 тысяч рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Аквариумист

Специалист по обслуживанию аквариумов в Москве может рассчитывать на зарплату от 60 тысяч рублей в месяц. Магазин по продаже аквариумов ищет специалиста с опытом работы более 3 лет. В обязанности сотрудника будет входить посещение клиентов для обслуживания аквариумов в столице и области, доставка корма и необходимого оборудования.

Костюмер

Костюмеру без опыта работы в Москве готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц. Мастерская по производству карнавальных костюмов рассмотрит кандидата с творческим подходом к работе, в обязанности которого будет входить починка и реставрация нарядов. Преимуществом сотрудника при трудоустройстве станут навыки шитья и знание швейного оборудования.

Актер квеста

В Екатеринбурге актеру квеста готовы предложить зарплату до 60 тысяч рублей в месяц. Компания рассмотрит кандидата без опыта, который умеет импровизировать, легко справляется со стрессовыми ситуациями и ответственно подходит к своей работе.

Оператор аттракционов

В Оренбурге ищут оператора аттракционов в галерею развлечений с заработной платой до 55 тысяч рублей в месяц. Компания готова нанять специалиста без опыта, в обязанности которого будет входить работа с гостями, управление игровым оборудованием, а также разъяснение правил поведения на аттракционе для обеспечения безопасности посетителей. Работодатель предоставляет сотрудникам униформу и дополнительные бонусы от компании.

Заливщик льда

На каток в г. Омск требуется ледовар или водитель ледозаливочной машины с заработной платой до 55 тысяч рублей в месяц. Компания готова нанять специалиста без опыта и обучить всем необходимым навыкам. В обязанности кандидата будут входить содержание машинного оборудования и ледового поля в надлежащем состоянии, заточка коньков, а также помощь в работе проката коньков.