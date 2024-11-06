Названы сферы готового бизнеса, который чаще всего покупают россияне

В III квартале 2024 года общепит, торговля, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки с долями 14%, 13% и 9% соответственно. Покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения предпринимателей (81%). На втором месте — желание стать партнером (7%), а на третьем — взять бизнес в аренду (6%), сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Специалисты проанализировали объем спроса в категории «Готовый бизнес» в третьем квартале 2024 года. Пункты выдачи заказов показали самый значительный темп роста — за июль–сентябрь спрос на их покупку вырос на 27%.

Россияне стали чаще искать инвестиционно-привлекательные проекты. В III квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в два раза больше пользователей просматривали объявления, где предприниматели хотели получить заем, и на 47% чаще — где они искали инвестиции.

Директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский отметил, что в последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса. Это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами.

«Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов. В связи с этим онлайн-платформы становятся все более популярными: например, на „Авито“ сейчас более 80 000 пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров. Это свидетельствует о растущем интересе и доступности возможностей для бизнеса в цифровом пространстве», — заявил Дудковский.

По итогам III квартала 2024 года наибольший спрос пришелся на покупку бизнеса в сфере общепита (14%), его средняя стоимость составила 500 тыс. рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере торговли с показателем в 13% и стоимостью в 1 млн рублей, а замыкает тройку лидеров бизнес в сфере пунктов выдачи заказов (9%), который можно приобрести за 1 млн рублей. Спрос на них вырос на 27% за квартал.

Затем идут сферы красоты и здоровья (8%) и IT (6%) — их выставляют на продажу за 1,4 млн рублей и 180 тыс. рублей соответственно. Спрос на IT-бизнес за квартал при этом увеличился на 18%. Также рост показали сферы туризма (+22%), производства (+12%) и строительства (11%).