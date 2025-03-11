Названы самые прибыльные сферы для самозанятых в РФ в 2025 году

Эксперт: индустрии красоты, ремонта и авто будут прибыльными для самозанятых

Директор по развитию платформы SberCRM (ООО «Сбер Бизнес Софт») Андрей Обухов рассказал, что самыми прибыльными нишами в России будут индустрии красоты (13%), образования (11%), ремонта (10%), авто (10%) и здоровья (8%), сообщает Газета.ru .

Эксперт отметил, что рост в этих сферах обусловлен несколькими факторами. Они — важная часть в жизни человека, поэтому клиенты всегда есть. Также стоимость услуг у самозанятых зачастую ниже в несколько раз, чем у компаний. Онлайн-присутствие специалиста играет важную роль: соцсети и сайты привлекают большую аудиторию.

Доходы увеличивают «демократизация» технологий и условия работы самозанятых. Например, это маркетинговые платформы с готовыми рекламными кампаниями на разных площадках. Системы онлайн-записи удобны как для клиента, так и для продавца. Система позволяет автоматически планировать расписание рабочего дня и не забывать о записанных клиентах.

Эксперт отметил и бесплатные CRM-системы (Customer Relationship Management). Они помогают управлять отношениями с клиентами, вести базу и коммуницировать. Такие системы особенно актуальны для сфер, где успех напрямую зависит от качества обслуживания и долгосрочных отношений с клиентом.

Бесплатные образовательные системы LMS (Learning Management System) позволяют репетиторам создавать контент, отслеживать результаты учеников и автоматизировать учебный процесс. Для сферы ремонта также существуют системы, ускоряющие и упрощающие расчет смет, подбор нужных материалов и т. д.

«Подобные решения, адаптированные под особенности отрасли, существуют и для сфер красоты и здоровья, ремонта авто — они помогают автоматизировать рутинные процессы и увеличить количество обслуживаемых клиентов», — добавил Обухов.

Сервисы оплаты через QR-код или сайты и социальные сети помогают самозанятым вести бухгалтерию, создавать чеки и готовить нужную информацию для налоговой.