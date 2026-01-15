Названы самые прибыльные подработки в Приморье

В то время как часть студентов университетов посвящает себя подготовке к сессии, другие, работая посменно в такси, зарабатывают сумму, сравнимую с полноценным окладом офисного сотрудника. Ситуация в Приморском крае имеет свои особенности, отличающиеся от общероссийских тенденций. Исследование, проведенное сервисом «Авито Подработка», выявило повышение активности студентов на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе. В 2025 году число вакансий, предназначенных для студентов, увеличилось на 57% по сравнению с предыдущим годом, сообщает vostokmedia.com .

При этом средняя предлагаемая заработная плата в данных предложениях составляет 47 570 рублей ежемесячно. Наиболее заметный рост показали две профессиональные сферы: водители такси (количество вакансий увеличилось на 100%, средний предлагаемый доход — 68 990 рублей в месяц) и водители-экспедиторы (прирост 84%, зарплата — 83 903 рубля в месяц).

Аналитики подчеркивают, что указанный уровень дохода является ориентировочным. Фактическая сумма заработка зависит от ряда факторов, таких как интенсивность работы, география, специфика должностных обязанностей и квалификация кандидата.

Следует отметить, что в масштабах всей России лидирующие позиции занимают не водители, а монтажники. Количество вакансий для них выросло на 148%, им предлагают в среднем 103 921 рубль.

«Подработка для студентов — один из самых удобных форматов занятости: она позволяет совмещать смены с учебой, получать доход и постепенно обретать финансовую самостоятельность. Так, по данным исследования „Авито“, около 51% опрошенных респондентов в возрасте от 18 до 24 лет подрабатывают, еще 33% планируют найти подработку в будущем. Для бизнеса привлечение студентов на частичную занятость — способ быстрее закрывать операционные задачи в периоды повышенной нагрузки», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.