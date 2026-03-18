Названы самые «предпринимательские» имена в России

Точка Банк выяснил, какие имена чаще других встречаются среди индивидуальных предпринимателей в Москве и Московской области. С учетом популярности имен в регионе в лидеры вышли Артуры и Карины, сообщает Газета.ru .

Аналитики изучили данные реестра ЕГРИП по ИП, зарегистрированным в Москве и Подмосковье. Большинство предпринимателей родились в 1980-е годы, поэтому их имена отражают моду того времени. Букву «ё» заменили «е», чтобы учесть различные вариации одного имени. Редкие имена исключили.

По общему числу регистраций лидируют Александры (8,1%), Сергеи (6,5%) и Дмитрии (5,8%). Однако после корректировки с учетом распространенности имен среди жителей региона в топ вышли Артуры, Эдуарды и Тимуры — их доля среди ИП выше, чем в населении в целом. Среди женщин с учетом популярности чаще других предпринимательницами становятся Карины, Алины и Дианы.

Арманы представлены среди ИП в 3,8 раза чаще, чем среди жителей Москвы и области, что аналитики объясняют низкой базой. Реже других бизнес открывают Николаи, Геннадии, Викторы, а среди женщин — Лидии, Веры и Нины.

Чаще всего предприниматели занимаются грузоперевозками и интернет-торговлей. Артуры работают в дорожном строительстве, Карины — в фотографии. Среди женщин популярны онлайн- и офлайн-торговля, а также бухгалтерия, образование и производство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.