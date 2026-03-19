Названы самые популярные кухни на фуд-холлах в Москве

Самыми популярными кухнями на фуд-холлах по‑прежнему остаются паназиатская и грузинская, однако успех гастропространства напрямую зависит от подготовительной работы управляющей компании, рассказала РИАМО директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами ADG group Евгения Кузьминых.

По словам эксперта, фуд-холлы в ТЦ сохраняют востребованность у посетителей только при соблюдении ряда условий. Прежде всего управляющей компании необходимо убедиться, что поблизости нет аналогичного проекта со схожей концепцией — перенасыщение рынка и близкое расположение точек приведут к снижению трафика.

Также важно отказаться от типовых решений и разрабатывать дизайн пространства под потребности целевой аудитории. Кроме того, еще на этапе предброкериджа (изучение спроса на конкретный объект коммерческой недвижимости — ред.) стоит проверить реальную заинтересованность ключевых арендаторов в участии в проекте.

Кузьминых привела данные и о стоимости открытия заведений на фуд-холле. Инвестиции в запуск точки площадью 25–35 квадратных метров по франшизе известного бренда составляют 7–10 миллионов рублей, а открытие собственного корнера обойдется в 4–5 миллионов. При этом эксперт советует отслеживать предложения о покупке готового бизнеса: цены стартуют от 2 миллионов рублей, а срок окупаемости в таком случае может составить от восьми месяцев.

