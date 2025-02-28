Названы самые перспективные сферы экономического сотрудничества РФ и Вьетнама

Вьетнам входит в топ-20 стран по общему объему внешней торговли, а торговый оборот России и Вьетнама составляет 4,6 млрд долларов. Как развиваются перспективы российско-вьетнамского экономического сотрудничества, рассказали РИАМО в ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ).

Данный азиатский регион известен своими производственными мощностями, особенно в области текстиля, электроники и машиностроения. Также в стране развиты цементная, нефтяная, горная промышленность и производство химических удобрений.

Перспективным направлением для развития бизнеса во Вьетнаме является сфера услуг, составляющая 44% экономики страны и включающая в себя туризм, финансы, розничную и оптовую торговлю.

Эксперты АЭИ обратили внимание на особенности взаиморасчетов между странами. Несомненным плюсом является возможность расчетов в национальной валюте при помощи VRB (Вьетнамско-Российского совместного банка). Однако следует помнить о невозможности транзитных платежей через Вьетнам, подчеркнули в АЭИ.

Представитель вьетнамского бизнес-сообщества, владелец Golden Age Hotel group Зыонг Ти Киен, выступая на круглом столе «Вьетнам — стратегический партнер, проверенный временем», который был организован АЭИ, призвал российских предпринимателей не бояться рисковать и открывать филиалы компаний во Вьетнаме, чтобы на их базе основывать складские помещения и оперативно реализовывать товар. Это самый короткий и верный путь выхода на Вьетнамский рынок, отметил он.