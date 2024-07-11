Названы плюсы снятия запрета на работу зарубежных филиалов банков в РФ

Запрет на открытие филиалов зарубежных банков действует в России с 2013 года, однако его могут отменить уже в этом году. Идею поддержали в Центробанке, Госдуме и Минфине. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает, что такое решение позитивно скажется на финансовой логистике, потоке инвестиций и торможении инфляции, сообщает Общественное Телевидение России .

Голубовский рассказал, что допуск иностранных банков полезен созданием здоровой конкуренции между финансовыми организациями. Также такое решение окажет положительное влияние на финансовую логистику и поток инвестиций. По его словам, упростится и проведение платежей.

Кроме того, снятие запрета на открытие иностранных филиалов банков — это антиинфляционная мера, полагает Голубовский.

В настоящий момент наценка на импортные товары очень высока из-за большой стоимости издержек. Благодаря допуску зарубежных игроков ценовая политика при импорте товаров может измениться в лучшую сторону.

Вместе с тем экономист выразил мнение, что выдавать ипотеки и кредиты иностранные банки не будут. Российские банки контролируют рынок услуг для частных лиц, поэтому зарубежным банкам будет сложно с ними конкурировать, указал Голубовский.

«У нас в стране крупные игроки на рынке давно есть и давно доминируют. Это Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк», — сказал аналитик.

Тем не менее, иностранные кредитные организации могут заняться кредитованием международной торговли и, возможно, инвестициями.

Среди стран, чьи банковские филиалы могут появиться в России, Голубовский выделил Китай, Индию, Иран и Турцию.