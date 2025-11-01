Названы отрасли с самыми низкими зарплатами в России

Специалисты Государственного университета управления проанализировали данные Росстата и выяснили, что самые низкие зарплаты в России получают сотрудники кожевенного производства, производства одежды и сферы HoReCa (гостиницы, рестораны и кейтеринг). Средняя заработная плата в этих отраслях составляет от 41 до 54 тысяч рублей.

Чуть выше по уровню оплаты труда находятся работники образования и здравоохранения — их средний доход составляет 63 и 72 тысячи рублей соответственно. Эти отрасли также остаются ниже среднего уровня по стране.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче нефти и газа, а также в финансовой сфере — от 206 до 218 тысяч рублей в месяц. Эксперты отметили, что такие различия приводят к поляризации доходов и кадровому дефициту в социально значимых сферах. Это, по их словам, определяет приоритеты государственной политики, направленной на обновление систем оплаты труда и повышение производительности в трудоемких отраслях.

