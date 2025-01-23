Названы округа-лидеры по инвестициям в основной капитал Подмосковья

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области назвало топ-5 городских округов региона по объему инвестиций в основной капитал по итогам первых трех кварталов 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам первых девяти месяцев 2024 года сразу два городских округа Подмосковья преодолели планку в 60 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Лидером по этому показателю стал Ленинский округ, в котором объем инвестиций в основной капитал составил 65 млрд рублей. В Одинцовском округе показатель составил 62 млрд рублей. Тройку округов-лидеров с объемом инвестиций в 53 млрд рублей замкнул округ Мытищи», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также в топ-5 вошли городские округа Красногорск и Химки с объемом инвестиций в основной капитал 48 млрд рублей и 43 млрд рублей соответственно.

Зампред Зиновьева напомнила, что общий объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам первых трех кварталов 2024 года составил 1,09 трлн рублей. Это на 160 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.