Названы лучшие округа Подмосковья по росту числа МСП

В Московской области зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В Мининвесте Подмосковья рассказали о том, какие городские округа являются лидерами по увеличению количества компаний в этом секторе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня сектор МСП является значимой частью экономики Подмосковья — по статистике, каждый третий житель региона трудоустроен в компаниях, относящимся к малому и среднему бизнесу. И количество таких компаний в подмосковных округах продолжает расти. Так, за год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники — рост составил 19,3%, на втором месте Ленинский округ — 11,6%, на третьем Раменский округ — 8%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что чуть меньше 8% роста количества МСП зафиксировано в Лобне и Дзержинском. В этих муниципалитетах численность компаний увеличилась на 7,8% и 7,7% соответственно.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“ — заявил Воробьев.