Названы ключевые критерии выбора работы для молодых соискателей

Несмотря на кадровый дефицит, компании продолжают терять ценных сотрудников, а соискатели месяцами ищут работу. Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов объяснил, что причина этому — разные представления о рынке труда у работодателей и кандидатов, сообщает Sputnik .

По его словам, каждая возрастная группа имеет свои ожидания от работы, и компаниям важно учитывать эти различия. Отсутствие гибкости и попытки «одной политикой» охватить всех — прямой путь к потере персонала.

Сотрудники 45+ ориентированы на стабильность, надежность работодателя и понятные условия. Они чаще всего выбирают промышленность, строительство, финсектор или госсектор. Предпочитают офис, скептически относятся к гибриду. Переманить их сложно — только за счет высокой зарплаты.

Возрастная группа 25–45 лет — любимая категория работодателей, ищет баланс между высокой зарплатой, возможностями роста, гибкостью и комфортом. Для них важны ИТ, финансы и креативные индустрии. Основные сложности — завышенные требования, несоответствие ожиданий и высокая конкуренция.

Молодежь 18–24 лет ставит на первое место развитие, гибкий график и возможность самореализации. Они выбирают стартапы, ИТ и креатив, не хотят ходить в офис и остро реагируют на стресс. У них высокие требования к работодателю и низкая лояльность.

Согласно данным, компании, стремясь сохранить команду, развивают внутреннюю ротацию, корпоративную культуру, предлагают обучение, карьерный рост и гибкий график.