Названы категории россиян, которым доступна ипотека в столице

В условиях нынешних процентных ставок получение ипотеки в столице превратилось в задачу, доступную лишь ограниченному кругу лиц. Кто сегодня может позволить себе покупку квартиры в кредит в Москве, РИАМО рассказала основатель агентства недвижимости Stretch Estate Ольга Стречная.

Для того чтобы получить ипотеку, нужно внести первоначальный взнос, обычно от 20% до 30% от стоимости квартиры, говорит она. Ежемесячный платеж за обычную квартиру в Москве стоимостью 12-15 миллионов рублей достигает 200-250 тысяч рублей в месяц на срок 20-30 лет.

На самом деле таких заемщиков, которые могут позволить себе ипотеку на подобных условиях, не так много и их можно разделить на несколько категорий, отмечает Стречная.

Первая категория — это люди с очень высокими доходами. Это топ-менеджеры крупных компаний, владельцы бизнеса, успешные IT-специалисты, финансисты и врачи частных клиник. Их семейный доход обычно составлял более 500 тысяч рублей в месяц.

Вторая категория — это семьи, которые использовали льготные программы.

Третья категория — это инвесторы и спекулянты. Они покупали жилье не для того, чтобы жить в нем, а чтобы сдавать его или перепродать. У них часто уже были другие активы, такие как сдаваемая недвижимость, которая приносила им доход в 80-150 тысяч рублей в месяц. Этот доход покрывал их ежемесячный платеж по ипотеке. Или они брали кредит на пике цен, надеясь, что стоимость квартиры вырастет, объясняет эксперт.

Четвертая категория — это покупатели с большой «подушкой безопасности» или те, кто продавал свое старое жилье. Они продавали старую квартиру за 20-30 миллионов рублей, добавляли свои накопления и брали новую квартиру в ипотеку на относительно небольшую сумму. Даже при ставке 20% их ежемесячный платеж был приемлемым.

Пятая категория — это те, кто просто «не мог ждать». Это могли быть люди, которые переезжали в другой город, рожали ребенка, разводились или меняли работу и им нужно было срочно найти жилье. Они соглашались на любые условия, чтобы получить квартиру.

«По сути, массовый рынок ипотеки сейчас держится именно на льготных программах. Без них рынок почти остановился бы, потому что рыночная ипотека под 19-21% была доступна только 10-15% потенциальных заемщиков. Такие условия могли себе позволить либо очень обеспеченные люди, либо те, кто попал под льготные программы, либо те, у кого не было другого выбора из-за жизненных обстоятельств. Для среднего класса рыночная ипотека в 2026 году почти роскошь», — резюмировала Стречная.

