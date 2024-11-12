Названы главные ошибки малого бизнеса РФ при работе с Китаем и другими странами

Самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей и малого бизнеса при работе с КНР и другими странами — это отсутствие надлежащих договорных обязательств и ошибки с таможенным оформлением, сообщила РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

«Одна из частых ошибок, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели при работе с Китаем и другими странами, — это отсутствие надлежащих договорных обязательств. Новички часто рискуют, полагаясь на непроверенных партнеров и обходные схемы, что может привести к потере денег, товара и времени. Нередко они передают средства без подписания контрактов и прописанных условий сделки, что лишает их возможности защитить свои права в случае проблем с качеством или сроками поставки», — отметила Заседатель.

По словам эксперта, существуют также сложности с таможенным оформлением, где каждая ошибка в документах — будь то неверно оформленный инвойс или несоответствие упаковочного листа — может стать причиной задержки груза. На складах возникают дополнительные расходы, а таможня запрашивает подтверждающие документы, что увеличивает время и затраты.

«Проблемы также связаны с тем, что начинающие предприниматели часто недооценивают важность тщательного соблюдения формальностей, считая, что некоторые данные являются „коммерческой тайной“ и не обязаны быть в свободном доступе», — предупредила Заседатель.