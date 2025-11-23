Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире

Лидирующая четверка стран выстроена таким образом, что разница в объемах золота между местами в рейтинге имеет тенденцию к увеличению по мере продвижения вверх. К примеру, разрыв между Италией и Францией незначителен и составляет около 15 тонн, в то время как Франция отстает от Германии уже приблизительно на 900 тонн. Бесспорным лидером являются США, контролирующие практически четверть мировых золотых ресурсов — более 8100 тонн.

По данным Центрального Банка на начало ноября, объем золотых резервов России достигает 74,8 млн тройских унций, что эквивалентно 2326,54 тоннам. Несмотря на относительную стабильность физического объема золота в хранилищах за последние годы, Россия сохраняет лидерство, опережая таких крупных игроков, как Индия и Китай.

В денежном эквиваленте, учитывая, что средняя цена золота в текущем году оценивается приблизительно в 3320 долларов за тройскую унцию, общая стоимость золотого запаса России составляет приблизительно в 248,3 млрд долларов. Исходя из данного анализа и текущего среднего курса рубля к доллару в 2025 году (около 84,5 доллара), оценка золотого резерва составляет около 21 трлн рублей.

На шестом месте по количеству золота расположился Китай с объемом драгоценного металла в 2,3 тыс. тонн, затем стоит Индия с объемом 0,88 тыс. тонн, далее Япония — 0,85 тыс. тонн. Турция и Нидерланды расположились на девятой и десятой строчке рейтинга с объемом в 0,64 тыс. тонн и 0,61 тыс. тонн соответственно.

