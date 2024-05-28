Названо самое благоприятное время для покупки валюты на летний отпуск

Курс рубля во второй половине мая успешно укрепился, поэтому сейчас самое благоприятное время для покупки иностранной валюты на период летнего отпуска, сообщил РИАМО советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Российский рубль активно укрепляется к доллару США, начиная с середины апреля с периодическими локальными коррекциями. 16 апреля он закрыл торговый день на отметке 94,42 и за 10 дней дошел до уровня 91,24. Затем ушел фактор поддержки в виде льготного налогового периода, что временно ослабило российскую валюту, напоминает эксперт.

Однако уже в начале мая ряд позитивных новостей приводит к тому, что рубль преодолевает отметку 90. К ним можно отнести пролонгацию указа о реализации валютной выручки экспортерами на внутреннем рынке и десятикратное увеличение продаж юаней и золота в рамках бюджетного правила.

Затем рубль вновь откатывается назад, чтобы предпринять новую успешную попытку укрепления уже во второй половине мая, констатирует Федоров.

«В этот период к факторам поддержки российской валюты добавляются налоговый период и дивидендный сезон на российском фондовом рынке. Оба играют на стороне увеличения предложения инвалюты на внутреннем рынке. Однако уже с сегодняшнего дня один из них уходит — 28 числа конвертированная для уплаты налогов выручка компаний уже должна лежать на счетах», — объясняет эксперт.

По его словам, дивидендный сезон продолжит поддерживать рубль и в июне. Но, если смотреть на историческую динамику, то май — однозначно сильный месяц для российской валюты, а в июне за последние 10 лет рубль укреплялся к доллару лишь в 50% случаев. Поэтому в начале лета вполне возможна коррекция, учитывая значительное укрепление рубля с середины весны, предполагает эксперт. С закрытия рынка 16 апреля до сегодняшнего минимума российская нацвалюта отыграла у доллара США 7%, дойдя до отметки 88,26.

«На мой взгляд, сейчас самое благоприятное время для покупки иностранной валюты на период летнего отпуска, если он планируется. Однако стоит понимать, что данная курсовая динамика наблюдается на бирже, а вывести оттуда наличность невозможно. В банках курс будет на несколько рублей выше, чем на фондовом рынке», — говорит Федоров.