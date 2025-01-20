Названа неожиданная высокооплачиваемая подработка в России

По итогам 2024 года самой высокооплачиваемой оказалась подработка стоматологом. При условии занятости на неполный рабочий день соискатели могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 114 745 рублей в месяц, что на 8% больше, чем в 2023 году, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Занятость на вакансиях с подработкой обычно составляет от 4 до 6 часов в день. В таких объявлениях компании часто указывают, что работа будет занимать 3-4 дня в неделю.

Средние предложения по зарплате для соискателей на такие позиции зависят от количества отработанных часов или объема выполненных задач. Поэтому работодатели указывают в описании вакансий средние значения зарплатных диапазонов.

На втором месте по уровню средних предложений по зарплате на подработке оказалась профессия автомаляра. Кандидатам предлагали около 113 098 рублей в месяц, что на 18% больше, чем в 2023 году. В обязанности автомаляра входит подготовка кузовных деталей к покраске, устранение дефектов покрытия и полировка окрашенных поверхностей.

Третье место по уровню средних предложений по зарплате на подработке заняла профессия автожестянщика. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 106 622 рубля. Это на 11% больше показателя 2023 года. Основные обязанности специалистов включают проведение работ по восстановлению геометрии кузова, ремонт и замену поврежденных элементов.

Кроме того, в список самых высокооплачиваемых подработок в России попали такие профессии, как фасадчик с зарплатой 102 720 рублей (+45%), каменщик — 102 715 рублей (+19%), жиловщик мяса — 102 754 рублей (+46%) и водитель-экспедитор 102 441 рублей (+12%).