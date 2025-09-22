Названа категория россиян, которая слабо почувствует повышение НДС

Увеличение НДС неизбежно приведет к быстрому удорожанию, прежде всего товаров и услуг массового спроса, за исключением отдельных категорий перечня, предусмотренного ст. 149 Налогового кодекса РФ, и раскручиванию инфляционной спирали. Меньше всего возможное повышение НДС заметят сверхбогатые россияне, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«В развитых технологических экономиках, которые мы со слов российских чиновников разного уровня догоняем и обгоняем, правда на бумаге, новыми углеводородами действительно стали данные», — отметил эксперт.

Именно высокотехнологичная обработка данных вносит заметный вклад не только в цепочку создания добавленной стоимости, но и является локомотивом экономического развития.

«В нашей стране новой нефтью стали граждане, причем в плохом смысле. Именно на них государство перекладывает все большую финансовую ответственность за провалы госуправления и внешней политики, а слова о росте реально располагаемых, а не номинальных доходов, звучат все реже и тише», — считает Гатауллин.

По его мнению, увеличение НДС неизбежно приведет к быстрому удорожанию, прежде всего товаров и услуг массового спроса, за исключением отдельных категорий перечня, предусмотренного ст. 149 Налогового кодекса РФ, и раскручиванию инфляционной спирали.

«Меньше всего возможное повышение НДС заметят сверхбогатые, которые, несмотря на наспех проведенную и серьезно не просчитанную налоговую реформу, продолжают платить в казну по одной из самых низких ставок налогообложения в мире», — указал эксперт.