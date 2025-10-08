Назван способ для России сэкономить триллион рублей на разработках для ВС РФ

Сотрудники ЦИТМ Экспонента предложили Минпромторгу технологию, благодаря которой бюджет РФ сможет экономить до 1 трлн рублей каждый год на разработке военных технологий для вооруженных сил. Можно применять системное моделирование — подобный метод использовался в 500 фирмах по всему миру, о способах его применения рассказал член рабочей группы министерства Никита Богославский, сообщает RuNews24.ru .

Отмечается, что РФ тратит до 5 трлн рублей ежегодно на разработку новых технологий. Средства направляются на выпуск самолетов, военной техники, ракет и иных сложных систем.

Однако, по данным исследований, проведенных за последние 15 лет, около 37% денег тратятся не на изготовление нового, а на исправление ошибок, которые заметили слишком поздно. Например, инженеры изготовили дорогостоящий прототип, испытали вооружение. Только на этом этапе может быть обнаружена ошибка.

В этом случае предстоит переделывать вооружение, приобретать новые детали и опять испытывать. Сроки выпуска переносятся, бюджеты становятся больше. На это тратится от 500 млрд до 1,5 трлн рублей ежегодно.

Богославский рассказал, что есть решение, которое в РФ пока еще не используется широко. Речь идет об исполняемых системных моделях.

Это живое компьютерное представление будущей разработки. Его можно заставить «работать» и проверить, как оно будет вести себя вживую, отметил Богославский.

«Допустим, вы разрабатываете новую ракету. Вместо того чтобы сразу делать железо, вы создаете ее точную цифровую копию. И дальше проверяете на компьютере: выдержит ли она нагрузки при запуске, правильно ли работают все системы, достигнет ли она нужной скорости», — подчеркнул он.

Если обнаружится проблема, ее можно исправить за небольшое количество времени. При этом созданные за миллионы рублей детали переделывать не придется.

ЦИТМ Экспонента, который является центром компетенций в сфере системного моделирования, провел анализ опыта около 500 компаний по всему миру. Согласно ему, сроки создания техники уменьшаются на 20-25%, задержек и отмен по проектам становится в два раза меньше. Шанс добиться нужных показателей по производительности увеличивается на 18-22%. Суммарные затраты на разработку уменьшаются на 30-65%.

