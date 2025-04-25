Назван самый популярный шашлык у россиян перед майскими праздниками

ЮMoney: спрос на шашлыки перед майскими праздниками вырос на 14%

С 1 по 15 апреля спрос на мясо, овощи и прохладительные напитки в российских супермаркетах и универсамах вырос на 49% по сравнению аналогичным периодом 2024 года и на 14% — по сравнению с первой половиной марта текущего года, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании ЮMoney.

Согласно данным аналитиков ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» («Платформа ОФД»), обороты продуктовых магазинов за отчетный период увеличились на 43% относительно прошлого года и на 12% относительно марта, средний чек не изменился и составил 4 515 рублей.

В период с 10 по 20 апреля особенно заметно выросло число покупок курицы — на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 421 рубль. Также выросло количество покупок говядины — на 9%, средний чек — 783 рубля.

Наименее заметно увеличилось количество покупок свинины (+1%), средний чек — 635 рублей. Спрос на баранину снизился на 1%, а средний чек составил 910 рублей. Свежую рыбу покупали на 8% чаще, чем годом ранее, средний чек — 398 рублей. Количество покупок мороженой рыбы увеличилось на 6%, средний чек — 287 рублей.

При этом продажи готового шашлыка за отчетный период выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 1 256 рублей, что позволяет приобрести 2-3 кг шашлыка.

Также перед майскими праздниками вырос спрос на маринады и соусы. Так, с 10 по 20 апреля россияне покупали маринад на 10% чаще, чем год назад, средний чек — 112 рублей. Кетчупа купили на 2% больше, средний чек — 78 рублей. Специй приобрели на 2% больше, средний чек — 56 рублей.

Шампуры покупали реже на 4%, средний чек — 382 рубля. Средства для розжига — на 3%, средний чек — 124 рубля. Спрос на древесный уголь вырос на 6%, средний чек — 271 рубль. Кокосовый уголь — на 11%, средний чек — 412 рублей.

Еще в преддверии майских праздников вырос интерес к овощам: помидоры покупали на 7% чаще (средний чек 185 руб.), огурцы — на 5% (средний чек 168 руб.). Количество покупок перца не изменилось (средний чек 124 руб.). Баклажаны стали покупать на 6% больше (средний чек 215 руб.), кабачки — на 4% (средний чек 172 руб.).

Кроме того, продажи газированных напитков выросли на 12%, средний чек — 85 рублей, негазированных напитков — на 8%, средний чек — 98 рублей. Чипсы покупали на 10% чаще, средний чек — 92 рубля. Сухарики — на 7%, средний чек — 67 рублей.