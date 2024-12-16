Назван курс доллара на текущую неделю

Среди факторов поддержки рубля по-прежнему остается жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) российского регулятора. Однако перспективы введения новых санкций и потребительская активность в декабре 2024 года способны негативно повлиять на курс российской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, на стороне рубля также стабильно высокая стоимость нефти, цены на которую могут скорректироваться в сторону повышения на фоне слухов о планируемых администрацией президента США Джо Байдена санкциях в отношении экспорта российской нефти.

«При этом не добавляет рублю оптимизма активное обсуждение перспектив новых санкций, а также присущий этому сезону года рост потребительской активности в преддверии Нового года, который вызывает увеличение импорта и спроса на иностранную валюту», — отмечает эксперт.

Решение российского регулятора по ключевой ставке ожидается на российском рынке на неделе. В базовом сценарии ожидается повышение ставки до 23%, однако и сценарий более резкого повышения ставки не исключен, говорит Тимошенко.

«Ускорение роста цен, устойчивые инфляционные ожидания экономических агентов — все это факторы в пользу такого решения. Рост ставки будет фактором поддержки рубля, однако не стоит забывать, что курс национальной валюты во многом зависит от баланса экспорта и импорта», — комментирует финансист.

По его прогнозам, стоимость доллара на этой неделе составит 103-106 рублей, евро — 108-111 рублей.