Навязывание допуслуг со стороны компаний и банков будут пресекать

Россияне продолжают жаловаться в Роспотребнадзор на то, что организации требуют при оказании услуг заключать договор добровольного страхования. Такая ситуация возникает, например, при продаже авиа и ж/д билетов, оплате услуг ЖКХ и приобретении авто. Поэтому необходимы более четкие формулировки закона, исключающие возможность нарушений, сообщил РИАМО адвокат, общественный деятель Игорь Ким.

При оформлении кредитов или вкладов в банках часто предлагают дополнительные услуги, но по закону от них можно отказаться, чтобы не тратить лишние деньги, говорит он. Несмотря на наличие такой возможности, жалобы от российских потребителей продолжают поступать, что послужило поводом для разработки новых поправок, усиливающих защиту прав потребителей и устанавливающих более жесткие правила для бизнеса.

«Нужны более четкие формулировки закона, которые исключат возможность злоупотреблений и манипуляций. Нужно сделать так, чтобы бизнес не нашел лазейки и пробелы в этом законе. А применение административных и более жестких штрафных санкций, в случае нарушений, будет способствовать их предотвращению», — считает Ким.

Борьба правительства с навязыванием услуг — это большой плюс, ведь человек должен четко понимать, какие услуги он покупает и зачем, говорит финансовый консультант Мария Тараско. Хотя решить вопрос навязывания страховок технически будет сложно, добавляет она.

«Однако, я опасаюсь, что наряду с этим идет демонизация страховок. Страховки — полезная вещь, если их покупать со знанием дела. С их помощью можно за небольшие деньги защитить себя от рисков и крупных расходов, которые возникают при страховом случае. Поэтому дополнительно важно выстроить систему повышения финансовой грамотности населения», — уверена эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство подготовило поправки в законодательство, согласно которым покупатель должен дать согласие в письменной форме для получения дополнительных товаров или услуг. Если человека вынудили перечислить средства, он получит право потребовать от организации вернуть свои деньги.