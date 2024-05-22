Нацпроект «Производительность труда» сэкономил стройотрасли Москвы 1,7 млрд рублей

Начиная с 2022 года, к нацпроекту «Производительность труда» присоединились более 80 компаний из московской строительной сферы. Из них половина уже окончила пилотные проекты и получила суммарный экономический эффект на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что стройотрасль играет ключевую роль в инфраструктурном, социальном и экономическом развитии столицы. Одна из мер поддержки этой сферы — нацпроект «Производительность труда». В течение двух лет в нем поучаствовала 81 компания из строительной отрасли — 52 предприятия, которые производят отделочные, инженерно-технические и строительные материалы, а также 29 крупных девелоперов.

«При этом 43 компании уже завершили пилотные проекты и улучшили свои производственные процессы. Они сократили время протекания операций на 35%, снизили излишние запасы на 40% и повысили эффективность работы на 53%. Экономический эффект от участия в нацпроекте, по оценкам самих компаний, составил 1,7 млрд рублей», – пояснила Мария Багреева

Благодаря инструментам бережливого производства, применяемым участниками нацпроекта, они могут повышать эффективность персонала и использования ресурсов, снижать время выполнения стандартных операций и устранять потери в рабочих процессах. Следствием таких улучшений становятся снижение затрат и увеличение производительности, которые вместе способствуют улучшению качества работ и оптимизации стройпроцесса.

К примеру, один из участников проекта смог улучшить процесс монолитных работ при строительстве нежилых и жилых зданий. Эксперты национального проекта помогли предприятию внедрить в работу стандартизацию деятельности персонала, перераспределение участков и производственный анализ. Благодаря этому время выполнения типовых операций в монолитных работах сократилось на 10% и теперь на них требуется 162 часа вместо 180. При этом выработка выросла на 13% - с 0,46 куб м до 0,52 куб м на человека в смену.

А компания-генеральный подрядчик Московского фонда реновации жилой застройки сумела оптимизировать сдачу инженерных систем и передачу квартир фонду под заселение. Национальный проект помог на 35% сократить время выполнения однотипных работ на объекте. Теперь оно составляет около 32 суток. Выработка выросла на 47%, а экономический эффект составил 6,9 млн рублей.

Нацпроект «Производительность труда» – мера господдержки бизнеса, позволяющая без дополнительных затрат нарастить объем выпускаемой продукции и сократить производственные издержки. В столице национальный проект реализуют с 2022 года. К концу текущего года в нем поучаствуют 419 компаний.

С 2022 года проекта в Москве реализует Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), который подведомственен департаменту экономической политики и развития столицы. Заявку на участие можно отправить через портал оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона – город Москва.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Москве проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Заявки на участие принимают до 28 июня 2024 года.