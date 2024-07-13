Национализированный завод виски и рома объявил о приостановке производства

Соответствующее письмо компания отправила ритейлеру 12 июля. Из документа следует, что в связи с длительным периодом ограничений, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант», компания не получила необходимого объема финансирования.

В ЦПИ выразили надежду, что данная мера является временной. Решение позволит предприятию «сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива в целях возобновления поставок в будущем». Полное возобновление производства запланировано на октябрь текущего года.

Помимо этого, предприятие предоставило сети «Красное & Белое» данные о товарных остатках и попросило направлять заказы в соответствии с ними.

«Центр пищевой индустрии — Ариант» выпускает игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, а также другие алкогольные напитки. Предприятие выпускает около 60 млн бутылок в год.

В апреле этого года Арбитражный суд принял решение изъять у экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) активы ГК «Ариант», которая является крупнейшим в России производителем вина.