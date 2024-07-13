Национализированный завод виски и рома объявил о приостановке производства
Фото - © Сайт «Центра пищевой индустрии – Ариант»
«Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) предупредил сеть «Красное & Белое» о намерении приостановить производство. Из-за ареста счетов производитель алкогольных напитков не получил финансирования, сообщает РБК.
Соответствующее письмо компания отправила ритейлеру 12 июля. Из документа следует, что в связи с длительным периодом ограничений, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант», компания не получила необходимого объема финансирования.
В ЦПИ выразили надежду, что данная мера является временной. Решение позволит предприятию «сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива в целях возобновления поставок в будущем». Полное возобновление производства запланировано на октябрь текущего года.
Помимо этого, предприятие предоставило сети «Красное & Белое» данные о товарных остатках и попросило направлять заказы в соответствии с ними.
«Центр пищевой индустрии — Ариант» выпускает игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, а также другие алкогольные напитки. Предприятие выпускает около 60 млн бутылок в год.
В апреле этого года Арбитражный суд принял решение изъять у экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) активы ГК «Ариант», которая является крупнейшим в России производителем вина.