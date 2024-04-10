Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт СПГ из России

Директор компании SEFE (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania) Фредерик Барно сообщил, что соглашение SEFE о поставках газа от «Ямал СПГ» сохраняется до 2040 года.

Барно отметил, что несмотря на призывы к прекращению связей с Москвой, компания не намерена расторгать контракт, но и не будет заключать новые соглашения.

«Договор с «Ямалом» уже действует. Это наше обязательство, и мы его выполняем, но новых контрактов с Россией мы точно не заключим», — пояснил глава компании.