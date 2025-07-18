Аналитик: новые санкции ЕС против банков РФ на простых россиянах не отразятся

Все крупные российские банки уже давно находятся под санкциями стран Запада. По всей видимости, в 18 пакете санкций ЕС речь идет об отключении от SWIFT тех небольших региональных банков, кто еще не был отключен, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом внутри России SWIFT будет по-прежнему работать, санкции на простых россиянах и стабильности банковской системы не отразятся, говорит эксперт.

Карты банков, подпавших под санкции, если это карты международных платежных систем, не будут работать за рубежом, но они уже давно не работают, а против платежной системы «Мир» уже давно действуют санкции, напоминает Мильчакова.

«Большинство российских банков оказывают услуги населению на внутреннем рынке, так что санкции против них никак не повлияют на стабильность клиентской базы», — считает аналитик.