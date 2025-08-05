«Наше все»: эксперт прокомментировал рост цен на картофель в России

Доктор экономических наук и доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета Александр Родионов заявил, что подорожание картофеля в России так сильно беспокоит потребителей из-за отношения к нему: это традиционный продукт, который люди привыкли покупать в любых условиях, сообщает «ФедералПресс» .

«Стоит начать с того, что картошка для россиян является основным продуктом потребления. Это не зависит от того, хорошо ли в стране обстоят дела с экономикой, плохо ли — картошку люди едят всегда. Это наша скрепа, это наше все», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация связана с несколькими факторами: урожайностью, инфляцией, даже оплатой труда. На фермах и предприятиях наблюдается кадровый голод, это конвертируется в дефицит картофеля.

Еще одна неожиданная причина — подорожание бензина: его используют в сельском хозяйстве и цены на картошку коррелируют с ним, заключил эксперт.