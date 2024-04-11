Нарушение антимонопольного законодательства допустили в Подольске
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Московское областное УФАС России вынесло решение в отношении администрации городского округа Подольск. Руководство муниципалитета нарушило антимонопольное законодательство, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Должностное лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.9 КоАП (ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления).
Правонарушение было выявлено, когда администрация городского округа предоставила одному хозяйствующему субъекту преимущественные условия ведения хозяйственной деятельности без проведения конкурентных процедур.
В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на должностное лицо наложен штраф в размере 15 тыс. рублей.