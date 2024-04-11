Нарушение антимонопольного законодательства допустили в Подольске

Должностное лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.9 КоАП (ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления).

Правонарушение было выявлено, когда администрация городского округа предоставила одному хозяйствующему субъекту преимущественные условия ведения хозяйственной деятельности без проведения конкурентных процедур.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на должностное лицо наложен штраф в размере 15 тыс. рублей.