Налоговые санкции как итог бухгалтерских ошибок: какие штрафы платит бизнес

У 54% предпринимателей хотя бы раз была ситуация, когда ошибка бухгалтера или внешнего подрядчика приводила к проблемам с налоговой. При этом 2% бизнесменов столкнулись с этим несколько раз. 44% респондентов заявили, что в их компании не было подобных ситуаций, сообщили РИАМО эксперты платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

Наиболее распространенным итогом бухгалтерских ошибок становятся штрафы, отметили эксперты, которые провели исследование среди предпринимателей, чтобы узнать, насколько распространены ошибки бухгалтеров у представителей бизнеса и к каким проблемам они могут привести.

46% предпринимателей, столкнувшихся с ошибкой, заплатили штраф более 30 тыс. рублей — чаще всего это налоговые санкции, возникшие из-за неправильно поданных отчетов или некорректных платежей. Еще 3% участников исследования столкнулись со штрафом до 30 тыс. рублей. Около 4% предпринимателей сообщили, что ошибка бухгалтера привела к серьезным последствиям: судебным разбирательствам, ограничениям в деятельности компании или внутренним кадровым проблемам. Лишь в отдельных случаях удавалось обойтись без санкций: только 2% удалось просто исправить документы и закрыть вопрос. 9% респондентов признались, что никаких действий после ошибки не предпринимали вовсе. А 3% случаев закончились увольнением бухгалтера.

«Мы видим, что бухгалтерские ошибки — это не исключение из правил, а системная проблема для малого и среднего бизнеса. Даже небольшая ошибка в отчете может обернуться десятками тысяч рублей штрафов и риском остановки бизнеса. Сегодня важнее не „ловить“ ошибки, а выстраивать процессы так, чтобы они не возникали: автоматизировать выдачу документов, платежи, фиксацию доходов и проверку статусов исполнителей», — объяснил руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль» Александр Авдеев.

По его словам, проще всего избежать проблем через сервисы, которые автоматически формируют чеки, передают данные в налоговую и минимизируют человеческий фактор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.