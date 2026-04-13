Налоговые органы усилили проверки из-за дробления бизнеса

Предприниматели в России все чаще получают уведомления из налоговых инспекций из-за подозрений в дроблении бизнеса и нарушениях при применении спецрежимов, сообщает АБН24 .

Руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг» Марат Самитов рассказал, что налоговый контроль в стране ужесточился. По его словам, в последние недели предпринимателям массово направляют письма с указанием возможных рисков дробления бизнеса.

«В последние недели предприниматели все чаще получают письма от налоговых органов, в которых указываются возможные риски дробления бизнеса. Такие уведомления условно можно разделить на две группы. Первая – это массовая рассылка, основанная на формальных признаках. Чаще всего речь идет о так называемом «семейном» дроблении, когда внимание налоговой привлекают родственные связи, совпадения в регистрационных данных и другие внешние маркеры. В подобных случаях, как правило, достаточно занять спокойную и нейтральную позицию: подчеркнуть самостоятельность ведения деятельности, принятия решений, несения расходов и исполнения обязательств, а также указать, что другие лица, упомянутые в уведомлении, действуют от собственного имени и самостоятельно отвечают за свои налоговые обязательства. При этом важно зафиксировать, что наличие родственных или иных личных связей вне рамок хозяйственной деятельности само по себе не свидетельствует о согласованности бизнеса и не подтверждает искусственное дробление. Вторая группа уведомлений — это уже признак более предметной отработки, когда предприниматель находится в зоне пристального внимания налоговых органов. В таких ситуациях самодеятельность может привести к дополнительным рискам и осложнениям», — пояснил Самитов.

Эксперт уточнил, что во втором случае предпринимателям стоит действовать осторожно, так как речь идет о более глубокой проверке со стороны инспекции.

