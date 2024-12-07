«Налоговые каникулы» для бизнеса продлили в Подмосковье до 2027 г

В Подмосковье с целью поддержки предпринимателей продлили «налоговые каникулы» и пониженные ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Так, до 2027 года продлена пониженная ставка в размере 10% для налогоплательщиков, осуществляющих определенные виды экономической деятельности, с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Для налогоплательщиков, работающих в IT-сфере, до 2027 года продолжат действовать пониженные ставки в зависимости от объекта налогообложения — «доходы» 1%, «доходы минус расходы» 5%.

До 31 декабря 2026 года сохраняются «нулевые ставки» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, бытовой или научной сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.