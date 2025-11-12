Налоговые и неналоговые доходы бюджета Подмосковья прогнозируются в 1,2 трлн рублей

Диверсифицированная структура экономики Московской области и накопленный производственный и инвестиционный потенциал лежат в основе прогнозируемого роста собственных доходов регионального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Как сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний, согласно проекту бюджета, в 2026 году налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объеме 1,2 трлн рублей с ростом к плановым назначениям 2025 года на 7,3%. На 2027 год доходы запланированы в размере 1,4 трлн рублей. (+15,2% к 2026 году), на 2028 год — 1,6 трлн рублей. (+11,7% к 2027 году).

Прирост собственных доходов связан в основном с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, а также акцизам на нефтепродукты и алкоголь.

Поступления налога на доходы физических лиц определены в 2026 году в объеме 510 млрд рублей (+14,3%), в 2027 году — 616 млрд рублей (+20,6%), в 2028 году — 692 млрд рублей (+12,5%).

На 2026 год прогноз по налогу на прибыль сформирован в сумме 409 млрд рублей (+2,5%), на 2027 и 2028 годы — в размере 457 млрд рублей (+11,5%) и 509 млрд рублей (+11,5%) соответственно.

Прогнозные показатели по акцизам определены на 2026 год в объеме 85 млрд рублей (+9,2% к 2025 году), на 2027 год — 97 млрд рублей (+14,9%), на 2028 год — 101 млрд рублей (+3,9%).

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составят в 2026 году — 70 млрд рублей (+12,1% к 2025 году), в 2027 году — 87 млрд рублей (+24,9%), в 2028 году — 108 млрд рублей (+24,4%).

Прогноз поступлений налога на имущество организаций в 2026 году определен в размере 72 млрд рублей (+8,9%), в 2027 году — 76 млрд рублей (+5,9%), в 2028 году — 82 млрд рублей (+8,4%).

Прогнозируемый рост собственных доходов бюджета Московской области создает условия для стабильного финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор региона.