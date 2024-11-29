Налоговые долги физлиц будут взыскивать без суда

Правительство одобрило законопроекты, позволяющие взыскивать налоговые долги физических лиц во внесудебном порядке, как это сейчас делается с юридическими лицами и ИП. Однако новый порядок будет действовать только при отсутствии возражений со стороны налогоплательщика. В случае несогласия налоговые органы будут вынуждены обращаться в суд для взыскания задолженности, сообщил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

По его словам, такая инициатива означает, что взыскание задолженности в случае неисполнения требования об уплате будет производиться по решению налогового органа, минуя судебные инстанции, как это действует сейчас в рамках аналогичных дел, фигурантами которых выступают индивидуальные предприниматели и юрлица. Данная инициатива направлена с одной стороны на снижение административной нагрузки на судебные органы и снижение количества времени взыскания с должников задолженности со стороны налоговых органов, а с другой — на повышение налоговой дисциплины со стороны граждан.

Идея правительства России пока еще не получила официального статуса закона (на заседаниях Госдумы данная инициатива еще не рассматривалась), но, учитывая аналогичный опыт применения схожих правил для юрлиц и ИП, с высокой долей вероятности получит официальное нормативно-правовое закрепление, отмечает эксперт.

«Следует отметить, что механизм данной процедуры подразумевает обязательное обращение налогового органа к налогоплательщику с требованием об уплате задолженности. Только после истечения определенного срока, который будет установлен законом, после направления данного требования налоговые органы могут сформировать решение о взыскании образовавшейся задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) налогоплательщика (подробнее см. ст. 46 Налогового кодекса РФ)», — констатирует Поляков.

До принятия закона инициатива может быть видоизменена, добавляет он.