Налоговики доначислили более 500 млн рублей налогов сети кафе «АндерСон»

сегодня в 11:59

Федеральная налоговая служба завершила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019–2021 годы. Было принято решение доначислить ей 500 млн рублей налогов, сообщает РБК.

ФНС провела анализ нескольких компаний, которые входили в число операционных структур группы. Некоторые из них использовали так называемую «ресторанную схему» для сокрытия подотчетной выручки.

Так, в период с 2020 по 2021 год объем скрытой выручки составил 1 млрд рублей. Общий действительный размер выручки сети «АндерСон» насчитывал около 2,6 млрд рублей.

Также были выявлены случаи выплаты «серых» зарплат. Для вычисления реального уровня зарплат анализировались показания бывших сотрудников.

В результате налоговики доначислили «АндерСону» 500 млн рублей, из которых на налоги приходится около 370 млн рублей. Остальную сумму составляют штрафы и пенни.