Налоговая служба не видит массового перехода сотрудников в статус самозанятых

Внедрение налога на профессиональный доход не привело к значительному сокращению официального трудоустройства в России в пользу самозанятости. Налоговая служба отмечает, что данный режим в большей степени способствует легализации трудовых отношений, а не их замещению, пишет РБК .

Позицию о том, что россияне не используют самозанятость как подмену трудовых отношений, выразил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.

Федеральная налоговая служба подчеркивает, что организации, пытающиеся снизить налоговую нагрузку путем оформления своих работников как самозанятых, немногочисленны и находятся под пристальным контролем налоговых органов. Таким образом, опасения о масштабной подмене трудовых договоров сотрудничеством с плательщиками налога на профессиональный доход не подтверждаются.

Согласно информации представителя налоговой службы, данные ФНС не демонстрируют значительного перехода сотрудников в категорию самозанятых. Он отметил, что численность официально трудоустроенного населения осталась практически неизменной с 2018 по 2023 год, что указывает на незначительное влияние самозанятости на общую статистику занятости.

Представитель ФНС уточнил, что за рассматриваемый период количество работников, оформленных по Трудовому кодексу, варьировалось между 55,3 и 56,8 миллионами человек. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 55,3 миллиона человек, что, по мнению Мальцева, связано с последствиями пандемии коронавируса.

Налоговый режим для лиц, занимающихся профессиональной деятельностью без регистрации ИП, был введен в 2019 году и рассчитан на десятилетний период до завершения 2028 года. Законодательство разрешает совмещать уплату налога на профессиональный доход с официальным трудоустройством в компании или у предпринимателя. Тем не менее, существует важное ограничение: лицам с таким налоговым статусом запрещено предоставлять услуги собственному работодателю при наличии оформленных трудовых отношений согласно Трудовому кодексу. Данное ограничение введено для предотвращения ситуаций, когда компании могли бы принуждать своих работников регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с целью уклонения от налоговых обязательств.