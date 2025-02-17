Начинающих предпринимателей Подмосковья приглашают на онлайн-обучение

Начинающих предпринимателей Московской области приглашают пройти бесплатный обучающий курс «Азбука предпринимательства», на котором участники узнают о запуске и развитии своего дела. Тренинги будут проходить онлайн с 24 по 27 февраля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором обучающего курса выступает центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучающий курс создан для начинающих предпринимателей, которые хотят начать свое дело или создать новый проект. Во время обучения участники узнают обо всех этапах создания бизнеса: от продумывания концепции до регистрации компании. Программа также охватывает анализ целевой аудитории, разработку комплексных предложений, маркетинговых стратегий и поддержку предпринимателей.

Участие бесплатное, обучение будет проходить в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно до 20 февраля включительно по ссылке.

В Подмосковье предпринимателям оказывают разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.