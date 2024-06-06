Главной задачей, которая стоит перед регулятором, является развитие рынка капитала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024.

Глава ЦБ убеждена, что без развития рынка капитала существует только одна альтернатива — это увеличение роли государства, государственных субсидий в экономике.

«Мы все знаем, что государство, при том что у него есть свой функционал, менее чутко к отбору эффективных проектов», — подчеркнула она.

И в этой связи нужно предпринимать действенные меры, в том числе для роста IPO, отметила Набиуллина.

«Мы видим, что спрос инвесторов на IPO есть, переподписка по многим размещениям доходит до 20 раз. Но нам нужно стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала», — уверена она.

Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге 5 июня. Он продлится по 8 июня 2024 года.