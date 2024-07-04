Набиуллина рассказала, в каком случае возникнет риск финансовой изоляции России

Набиуллина: изоляция РФ возникнет, если миру не будут нужны российские товары

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что риск финансовой изоляции страны может возникнуть только в том случае, если миру не будут нужны товары российского производства, сообщает ТАСС .

«Пока они (товары — ред.) нужны, платежи проходят, а экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, есть экономический интерес», — заявила Набиуллина журналистам во время Финансового конгресса.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ уже в июле планирует рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%. До этого на заседании в июне приняли решение сохранить ее на уровне 16%.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перегрева российской экономики, но понимает Центробанк, который опасается всплеска инфляции. По его словам, в настоящее время произведенная продукция, которая поступает в общество, не покрывает большие госрасходы.