Набиуллина прокомментировала мемы про себя

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Набиуллина заявила, что нормально относится к смешным шуткам про ее работу

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нормально относится к шуткам и интернет-мемам про свою деятельность. Об этом она рассказала во время пресс-конференции по ключевой ставке.

«Я нормально отношусь к этому (шуткам про себя — ред.), особенно когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — призналась Набиуллина.

21 марта Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ заявляли, что изучат вопрос повышения ставки, если динамика дезинфляции прекратит обеспечивать достижение цели.

Курс рубля почти не отреагировал на сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых.

Подробнее о том, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку на действующем уровне, читайте в статье РИАМО.