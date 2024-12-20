Набиуллина прокомментировала критику Центробанка на фоне высокой ключевой ставки

Она отметила, что критика становится более заметной, когда ключевая ставка достигает высоких значений. Тем не менее Набиуллина акцентировала внимание на том, что решения, которые принимает ЦБ, всегда основываются на тщательном анализе актуальной экономической ситуации и соответствующих прогнозах.

В ответ на вопрос о внешних влияниях, Набиуллина подчеркнула, что число негативных высказываний действительно увеличивается в такие периоды, однако, независимо от этого, Центральный банк продолжает действовать согласно объективным данным и своей оценке экономики.

Она заверила, что руководство ЦБ ориентируется на реальные показатели и не позволяет критике отвлекать его от выполнения своих задач.