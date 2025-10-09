На «Золотой осени» подписали проекты по расширению производств в Подмосковье

Организованная Минсельхозом РФ агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025» проходит с 8 по 11 октября. На мероприятии подписали ряд соглашений о расширении производства в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В выставке принимают участие производители из разных регионов России, они представляют свои наработки и достижения. Центральной темой мероприятия в этом году стала цифровизация аграрного сектора.

Зампред правительства региона Вячеслав Духин отметил, что Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, но это не так. Здесь очень много земли, поэтому призвание власти — это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты.

«Здесь, на „Золотой осени“, область представляет проекты с высоким уровнем цифровизации, роботизации процессов. На полях выставки мы подписали 9 соглашений на общую сумму 6 млрд рублей, каждое из которых способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Например, совместно с компанией „КБ Русь“ будем работать над созданием комплексной системы применения беспилотных авиационных аппаратов. Ведь беспилотные технологии — это будущее сельского хозяйства, причем не только в Московской области, но и во всем мире», — высказался Духин.

Предприятие «КБ Русь»

Фото - © Александра Степанова

Компании будут реализовывать инвестпроекты на территории Подмосковья. С ними Духин подписал ряд соглашений на выставке. Среди них предприятие «КБ Русь», которое создало сельскохозяйственный дрон R-30 «Аршин». Это высокотехнологичный летательный аппарат, который предназначен для внесения удобрений, средств защиты растений и распыления химикатов.

У дрона есть преимущества над наземной техникой. Его можно использовать на сложных участках, граничащих с лесным массивом. На данный момент компания работает над созданием вертолета R-2200 «Бекас». С его помощью можно будет проводить авиационно-химические работы на больших полях.

«На территории Московской области мы занимаемся разработкой и сертификацией типа беспилотных воздушных судов мультироторного и вертолетного типа. Мы базируемся на территории особой экономической зоны „Исток“, и, конечно, пользуемся всеми положенными резидентам льготами. Это большой плюс. Надеемся, что соглашение даст возможность найти гарантированный рынок, масштабировать производство и развиваться», — заявил исполнительный директор ООО «КБ Русь» Анатолий Попович.

Компания «АСКОНТ+»

Фото - © Мария Евсютина

Научно-производственная компания является ведущим производителем ветпрепаратов для сельского хозяйства. Она выпускает 3,2 млн препаратов в год — более 40 лекарственных средств. В будущем планируется переделать действующий склад в г. о. Серпухов под производственный комплекс, а на втором этапе — построить новый складской корпус.

Объем инвестиций в этот проект составит 2,6 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест, а строительство завершат в 2027 году. Это позволит увеличить производственную мощность до 650–680 литров/кг продукции в год, которая реализуется не только в нашей стране, но и экспортируется в страны СНГ.

«Мы занимаемся разработкой и производством ветеринарных препаратов. У нас уже есть производство в Московской области, а сейчас решили увеличить производственные мощности, расширяться. Рассчитываем, что сможем воспользоваться льготами, принять участие в программах, которые действуют в регионе для бизнеса», — сказал гендиректор ООО «НПК АСКОНТ+» Алексей Марченков.

Инвестпроекты «Чистой линии»

Фото - © Мария Евсютина

«Чистая линия» — один из крупнейших производителей мороженого в стране. На территории Подмосковья компания реализует ряд инвестпроектов. Например, в Подольске построят производственно-складской комплекс с распределительным центром с мощностью хранения более 5 тыс. тонн, а инвестиции составят около 500 млн рублей.

Продолжается строительство нового производственно-складского комплекса, логистического центра и другие объектов в г. о. Долгопрудный. Они дадут возможность увеличить мощности до 31 тыс. тонн в год. Инвестиции составят 2,5 млрд рублей, будут созданы 500 рабочих мест. Также в округе запустят производство замороженных чаев и десертов. Здесь мощность составит 200 тонн в год, а инвестиции — около 400 млн рублей.

«Наше становление происходило в Московской области. И могу с уверенностью сказать, имея опыт ведения бизнеса в разных странах, что сегодня в Подмосковье один из самых лучших инвестиционных климатов. 15 лет назад мы только мечтать могли, что у нас будет 2,5 га земли с арендной платой 1 рубль. Когда правительство идет навстречу, дает возможность развиваться — это большой подарок для нас, как для производителей. Поэтому будем строить, будем расширяться и продолжим производить самое вкусное в мире мороженое», — сказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

ООО «Сельхозпродукты»

Фото - © Мария Евсютина

Предприятие занимается животноводством, выращивает зернобобовые, зерновые, кормовые и масляничные культуры на территории м. о. Зарайск. Планируется постройка молочно-товарной фермы на 1500 голов фуражного стада и 1550 голов ремонтного молодняка 0–24 месяца

«Мы уже более 20 лет работаем в Подмосковье, нам тут все знакомо. Постоянно пользуемся льготами и программами. У нас есть три комплекса, но они не таких больших размеров, как хотелось бы, плюс уже немножко устарели. Есть планы по их модернизации. Но, конечно, хочется сделать что-то более современное, поэтому сейчас вся наша энергия, весь ресурс направлены на строительство нового комплекса, — рассказал бенефициар ООО „Сельхозпродукты“ Святослав Петрущенко.

Агрокомплекс «Иванисово»

В рамках выставки Духин встретился с председателем совета директоров Агрокомплекса «Иванисово» Юлией Серых. Компания выращивает овощные культуры в г. о. Электросталь. Объем производства овощей в теплицах на площади 20 га составляет более 16 тыс. тонн в год. Здесь создано порядка 400 рабочих мест. В логистическом центре есть современное оборудование по охлаждению, упаковке, фасовке, маркировки продукции. В планах строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 15 га, объем инвестиций составит порядка 9 млрд рублей. Создадут 250 рабочих мест.

Корма для животных от «ПФМ»

Фото - © Мария Евсютина

Соглашения во время выставки с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Среди них компания «ПФМ», у которой работает производство в Раменском м. о. Они производят премиальные и суперпремиальные корма для кошек и собак под брендами Ms.Cat и Mr.WilDog и планируют расширяться.

Реализация проекта запланирована на 2027–2028 гг. будут запущены новые мощности — более 17 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций — 240 млн рублей.

К (Ф)Х «Цветков В. Н.»

Фото - © Мария Евсютина

Компания в г. о. Щелково построит новую молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота. Объем производства планируется около 10 тыс. тонн молока в год. Инвестиции составят около 1 млрд рублей.

«Мы являемся самым крупным крестьянским фермерским хозяйством в Московской области. В данный момент у нас 800 голов крупного рогатого скота. И на своей территории со всем поголовьем уже не помещаемся. Поэтому было принято решение о расширении. Сейчас уже начали строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада на новой территории», — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Цветков.

«Кая-Трейд» и «Рыбхоз Шатурский»

Фото - © Мария Евсютина

Компания «Кая-Трейд» построит современный яйцеперерабатывающий завод в м. о. Чехов. Объем производства планируется в 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. обработанных упаковок яиц и 500 тыс. литров меланжа в год. Инвестиции составят около 200 млн рублей.

Соглашение заключили и с агрофирмой «Рыбхоз Шатурский» о реализации инвестпроекта по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства в м. о. Шатура. Объем инвестиций — 60 млн рублей. Мощность будет увеличена и составит до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн рыбы и 150 голов племенного стада в год.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что Московская область — территория, где молочное животноводство развивается хорошими темпами и является одним из приоритетов. На полях выставки подписаны соглашения, в рамках которых должны появиться два новых молочных комплекса — один в Щелково, один в Зарайске.

«Также реализуем важный и интересный проект по переработке яйца. Это та продукция, которая используется в кондитерских изделиях. Кроме того, у нее есть хороший экспортный потенциал. Планомерно занимаемся восстановлением рыбхозов, в частности рыбхоза „Шатурский“, в котором в этом году начали работы. В советское время это было большое мощное предприятие, которое можно и нужно дальше развивать. Вчера мы также подписали соглашение о создании пилотной площадки на базе подмосковного агрохолдинга, где сможем тестировать и внедрять автоматизированные решения в АПК региона. Со своей стороны будем помогать реализовывать эти проекты на территории Подмосковья», — заявил Двойных.

Также в рамках выставки он встретился с представителями ГК «ЭкоНива», «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» и «АПХ „Зеленая Долина“. Стороны обсудили планы по развитию на территории региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.

