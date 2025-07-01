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На заводе в Коломне продолжается модернизация оборудования

На Коломенском заводе продолжается модернизация оборудования: в механическом цехе № 63 введен в эксплуатацию после обновления фрезерный станок с ЧПУ для обработки кулаков и втулок распределительного вала. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе модернизации станку заменили устаревшую систему ЧПУ на современную, поменяли двигатели, пневмоцилидры и другие ключевые узлы. После апгрейда оборудование стало производительнее и быстрее.

«По предварительным оценкам эффективность станка возросла на 20-25 процентов. В мире металлообработки — это взрывной рост КПД», — рассказали специалисты Коломенского завода.

Модернизированный фрезерный станок предназначен для того, чтобы задать первоначальный профиль детали. Оператор загружает на рабочий стол заготовки, запускает оборудование, а далее машина все делает сама. Роботизированная рука берет заготовку, помещает в станок и после обработки выгружает готовую деталь. 35 заготовок обновленный станок обработает примерно за 4 часа. Такая автономность позволяет одному оператору параллельно обслуживать 3-4 станка.

«На деле мы имеем пример грамотной модернизации, когда вместо покупки нового дорогостоящего оборудования предприятие максимально эффективно использует имеющийся потенциал. И в результате получает конкретный экономический эффект, повышение производительности и укрепление технологической базы», — отметили на Коломзаводе.

Модернизация проведена в ходе инвестпроекта по техническому перевооружению предприятия с привлечением средств фонда развития промышленности РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.