На заводе в Коломне продолжается модернизация оборудования

Коломенский завод (входит в состав «Трансмашхолдинг») продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета. На предприятии запущено производство дизельных двигателей, в том числе необходимых для судостроения. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня Коломенский завод занимает свыше 50% рынка среднеоборотных дизельных двигателей СНГ. На сегодняшний день с производственных линий завода сошли уже более 45 тысяч дизельных двигателей различного назначения. При этом до 2028 года предприятие планирует реализовать проект по модернизации производства, что позволит на 50% увеличить объем выпускаемых двигателей. Инвестиции оцениваются в 26 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 500 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что сегодня на предприятии трудоустроено порядка 4300 человек.

Коломенский завод стал участником федеральной программы «Профессионалитет», в рамках которой для студентов на предприятии открыт учебно-производственный участок. А в колледже «Коломна» открыта базовая кафедра для предприятий «Трансмашхолдинг».

«Ежегодно Коломенский завод принимает на практику свыше 300 студентов колледжа, и главное — многие из них остаются здесь работать, например, специалистами по наладке и технической эксплуатации, слесарями и сварщиками», — отметила Екатерина Зиновьева.

