На заводе Подмосковья запустили станок для производства деталей для поезда «Иволга»

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) ввел в эксплуатацию новый вертикально-токарный центр с программным управлением. Оборудование предназначено для изготовления полых валов, входящих в состав моторно-редукторных блоков (МРБ) электропоездов «Иволга 4.0», выпускаемых Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, входит в ТМХ). Закупка станка была осуществлена при поддержке фонда развития промышленности России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

В данный момент работе на новом оборудовании обучаются четыре сотрудника ДМЗ. Планируется, что такое количество операторов обеспечит круглосуточное функционирование станка в графике 2/2.

При выходе на производственную мощность вертикально-токарный центр полностью обеспечит потребности производства МРБ в таких деталях, как полые валы. Это позволит предприятию не зависеть от поставок данных комплектующих и устранить риск перебоев в производственном ритме.

Введенный в эксплуатацию станок — последняя из 11 единиц оборудования, закупленных Демиховским машиностроительным заводом при поддержке государства и ТМХ в рамках проекта по освоению выпуска редукторов и моторно-редукторных блоков электропоездов «Иволга 4.0». На сегодняшний день предприятие может производить до 600 МРБ в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.