На Wildberries появился подраздел «Сделано в Кемеровской области»

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили о том, что на маркетплейсе появился подраздел с товарами, произведенными в Кемеровской области, сообщает Сiбдепо .

Теперь в разделе «Сделано в России» есть отдельный подраздел «Сделано в Кемеровской области» с товарами регионального производства. Отмечается, что раздел содержит в себе множество других подразделов с продукцией региональных производителей, и покупатели могут легко найти товары, которые были сделаны именно в их родном регионе, или попробовать различные товары из других уголков страны.

«Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам», — заявили в Wildberries.

Как отметили в пресс-службе маркетплейса, подраздел уже дал возможность производителям возможность показать качество и уникальность своей продукции, а покупателям — открыть для себя новые бренды.